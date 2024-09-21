شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتدى شباب العالم اليوم، في قمة المستقبل التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و21 سبتمبر، تليها الجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر.

يعكس هذا الاعتماد تقديرًا دوليًا لدور المنتدى الذي يعقد تحت رعاية "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد تفاصيل مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك.

يشارك منتدى شباب العالم اليوم، في قمة المستقبل التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

المشاركة بعد حصول المنتدى على اعتماد خاص يتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و21 سبتمبر، تليها الجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر

يعكس هذا الاعتماد تقديرًا دوليًا لدور المنتدى الذي يعقد تحت رعاية "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، في تمكين الشباب وإيصال أصواتهم إلى مراكز صنع القرار الدولية

تمثل مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية

توفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة

تُعد هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية