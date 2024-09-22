حريق في عقار سكني بكفر طهرمس.. والدفع بسيارت الإطفاء للسيطرة عليه- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

اندلع قبل قليل، حريق هائل في أحد العقارات السكنية بمنطقة كفر طهرمس بمنطقة فيصل.

البداية، كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في إحدى العقارات السكنية بمنطقة طهرمس.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

وجاري العمل على إخماد الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي قبل امتداده للعمارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.