شكرا لقرائتكم خبر عن مبادئ يجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:00 ص

‫ قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هناك مبادئ يجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المبادئ التى حددها وزير الرى:

1- الشمولية.

2- وجود إطار قانونى يضمن الالتزام التام من كل الأطراف بمبادئ القانون الدولي “الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير” لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب .

3- الالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كل الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كل الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون .

4- ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية .

5- آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار.