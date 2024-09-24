تكنولوجيا: ‏Google TV و Android TV يشهدان نموًا هائلاً ليصلا إلى 270 مليون جهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشهد Google TV ونظام Android TV الأساسي نموًا سريعًا، حيث يوجد الآن 270 مليون جهاز نشط.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، أدت جهود جوجل في بناء منصة تلفازية إلى نمو مطرد. كان هناك 80 مليون جهاز نشط اعتبارًا من عام 2021، ويصل إلى 110 ملايين في عام 2022.

وبحلول عام 2023، تجاوز هذا العدد 150 مليونًا، بإجمالي 70 مليون جهاز جديد على مدار عامين تقريبًا. ومنذ ذلك الحين تسارعت الأمور بشكل كبير.

أكدت جوجل هذا الأسبوع أن Google TV ونظام Android TV نشطان الآن على أكثر من 270 مليون جهاز نشط“شهريًا“. وهذا يمثل نموًا بنسبة 80 بالمئة قدره 120 مليونًا منذ التحديث الأخير في أوائل عام 2023، وهو أسرع بكثير مقارنة بما رأيناه خلال السنوات الماضية.

تتوسع خدمة Google TV أيضًا لتشمل المزيد من البلدان بما في ذلك تايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

يأتي هذا النمو جزئيًا من توسيع عوامل الشكل ولكن أيضًا من استخدام نظام Android TV من قبل المزيد والمزيد من العلامات التجارية في المزيد من البلدان.

تعمل خدمة Google TV على مجموعات من العلامات التجارية الكبرى مثل TCL و Hisense، اللتين تبيعان عشرات الملايين من أجهزة التلفاز كل عام.

وتقول جوجل إن هذا الإنجاز الجديد يجعل نظام Android TV أكبر منصة للبث المباشر على مستوى العالم، وهو ما يبدو مرجحًا، على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على أي بيانات عامة لتأكيد ذلك.

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