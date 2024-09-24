تكنولوجيا: تطبيق Gemini يقدم شاشة رئيسية مبسطة على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمنح شركة جوجل تطبيق Gemini على أندرويد شاشة رئيسية مبسطة إلى حد كبير.

في السابق، كنا نرى شعار “Gemini Advanced” في الأعلى مع دائرة من الاقتراحات (التي يمكنك إخفاءها)، بالإضافة إلى قائمة “Chats & Gems”. والآن، فقد أصبحت مجرد تحية “مرحبًا، [الاسم]”.

ستجد رمز فقاعة رسائل جديد مقابل أداة تبديل الحساب للوصول إلى محادثاتك الأخيرة والجواهر في تصميم يتوافق مع درج التنقل عبر الإنترنت.

لم يتغير مربع الدردشة الموجود في الأسفل، وهو الآن المؤشر الوحيد على ما إذا كنت تستخدم Gemini المجاني أو الإصدار المتقدم المدفوع.

تعتبر هذه واجهة مستخدم مبسطة إلى حد كبير وتستمد الإلهام إلى حد ما من الطبيعة الصارخة والنفعية لصفحة بحث جوجل الرئيسية الشهيرة.

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