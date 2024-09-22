شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تستأنف اليوم صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات سبتمبر 2024، من منافذ الصرف لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات.

على جانب أخر أشار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، كما أشار القانون الى آليات صرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها.