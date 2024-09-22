شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: حزب الله استخدم صواريخ "فجر 5" ضد إسرائيل لأول مرة منذ 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني استخدم لأول مرة منذ عام 2006 صواريخ "فجر 5" في رشقة صاروخية كبيرة باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل، فيما دوت صافرات الإنذار في 74 مستوطنة بعمق 50 كلم وصولا إلى العفولة بعد رشقة صواريخ.

كما أوضحت المصادر أن حزب الله هاجم حيفا بـ6 صواريخ من نوع فجر "330 ملم". وأعلن الحزب عدة مرات أنه يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة قادرة على بلوغ عمق إسرائيل.

وأصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى امتلاك الحزب أنواعا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشا" ويتراوح مداها بين 4 كيلومترات و40 كيلومترا، و"فجر3" و"فجر5"، والتي يبلغ مداها بين 43 و75 كيلومترا، وصواريخ رعد ويتراوح مداها بين 60 و70 كيلومترا.