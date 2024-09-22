شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ السعودية قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بـ المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.

وتوجَّه نقيب السادة الأشراف، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.