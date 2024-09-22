شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 12129 نقطة، وبتداولات بلغت 4.571 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 233.191 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.082 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 129 شركة ارتفعت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 90، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والباحة، والتعاونية، والكيميائية، وسابتكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جمجوم فارما، والدرع العربي، ورسن، وإم آي إس، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.6%، عند 25746 نقطة، وبتداولات بلغت 50.835 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 8.290 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.985 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.