شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد لقاءات على هامش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس مجلس الانتقالي اليمني رشاد العليمي، ورئيس كوديفوار الحسن وتارا، وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، حيث رجوا نقل تحياتهم وتقديرهم إلى رئيس الجمهورية، والحرص على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية، مؤكداً من جانبه حرص مصر على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما التقى وزير الخارجية مع رئيس وزراء كرواتيا ووزير خارجية الجزائر، وكينيا، واريتريا ونيجيريا، وموناكو، ووزير الدولة الأوغندي.



لقاءات وزير الخارجية (1)



لقاءات وزير الخارجية (2)



لقاءات وزير الخارجية (3)



لقاءات وزير الخارجية (4)



لقاءات وزير الخارجية (5)



لقاءات وزير الخارجية (6)