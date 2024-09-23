تامر أمين يُشيد بمحافظ أسوان: شرب من حنفية المدرسة لطمأنة الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي تامر أمين بمبادرة محافظ أسوان بشرب المياه من أحد صنابير المدارس في المحافظة، وذلك في محاولة لطمأنة الأهالي بعد انتشار حالات النزلات المعوية.

خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أكد أمين على أهمية أن يكون المسؤول قريبًا من المواطنين ومتفاعلاً مع مشاكلهم، مضيفًا: "هذا التصرف يمثل نموذجاً يحتذى به للمسؤولين، حيث إنه يظهر مدى اهتمامهم بصحة وسلامة المواطنين".

أضاف مقدم "آخر النهار": "شيء ممتاز أن المسؤول يبقى مسؤول مش قاعد يتابع الأوضاع من على مكتبه لا ينزل ويلف ويشرب المياه اللي بيشربوها الناس هو ده المسؤول اللي يخليه مسؤول".

وتابع: "شوفنا الفترة الماضية مشاكل صحية في السودان والناس ربطت بينها وبين ما حدث في أسوان، وقالوا أن هناك مشكلة تتعلق بمياه الشرب أو الكوليرا"، مؤكدًا أن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.