أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 23/9/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 23/9/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17  ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء  8:08

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:52
موعد صلاة العصر 4:19
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:14 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 12:43 م
موعد  صلاة العصر 4:10 م
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:04  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:06
وقت صلاة الظهر 12:35
موعد صلاة  العصر 4:02 م
وقت صلاة المغرب 6:39 م
وقت صلاة العشاء 7:54 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:15  ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 7:58


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements