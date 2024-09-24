شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لسلامة المريض والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت كلية الطب بـ اليوم العالمي لسلامة المريض يوم 17 سبتمبر 2024 بمدرج البنهاوي، تحت شعار "تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، والدكتورة هالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب شهاد هابيل، رئيس قسم جودة الرعاية الصحية.

تضمنت الاحتفالية عدة محاضرات توعوية للمجتمع ومقدمي الخدمة الطبية، حيث قدمت البروفيسور مهي التحيوي أستاذ الصحة العامة بقسم جودة الرعاية الصحية محاضرة حول تحسين التشخيص لضمان سلامة المرضى، وتحدثت عن الأسباب المؤدية لفشل التشخيص وأهم الاستراتيجيات لتحسين التشخيص، وعلقت أ.د.هالة سويد متحدثة عن التحديات التي تواجه الأطباء والمرضى في تشخيص أمراض المسنين.

وألقت الدكتورة مروة الأدهم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية محاضرة عن أهم النصائح لضمان دقة نتائج المختبرات، ثم ألقت د. شيماء البكل المدرس بقسم جودة الرعاية الصحية محاضرة عن دور المرضى في تحسين سلامة التشخيص لتوعية الموظفين والعاملين بالكلية.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود كلية طب جامعة عين شمس في تعزيز ثقافة سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية.