لامس مفاتن جسدها.. كواليس مأمورية الفجر لضبط سائق تحرش بفتاة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يذق ضباط قسم شرطة الدقي طعم النوم، واصلوا عملهم حتى فجر الأربعاء للقبض على سائق بإحدى شركات النقل الذكي متهما بالتحرش بفتاة.

مساء الثلاثاء تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارا من مأمور قسم الدقي بحضور فتاة تتهم سائقا بالتحرش بها.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي استمع لأقوال القناة التي روت تفاصيل الواقعة وأنها فوجئت بالسائق يلامس أجزاء حساسة من جسدها فصرخت مستغيثة بالمارة ما دفع المشكو في حقه للهرب.

خطة بحث محكمة وضعها رئيس المباحث تركزت على فحص كاميرات المراقبة وتتبع خطوط السير وصولا إلى هوية السائق وأنه يعمل في أحد تطبيقات النقل الذكي، وأمكن ضبطه فجرا.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.