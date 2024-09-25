شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة جمال عبد الناصر بأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أطفيح، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية وحجرات الأوساط والأنشطة، للوقوف على المناهج التعليمية المقررة على الطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالتشديد على مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفي الأدوار يوميًا لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس، حفاظًا على سلامتهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم مراعاة دخول الصفوف الدراسية تدريجيًا خلال الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته لمطالب عدد من الأهالي والعاملين بالمدرسة، لبحث شكواهم وتوجيه المختصين بوضع الحلول العاجلة لها.

وأشار إلى أن العملية التعليمية تخضع لمتابعة دورية لضمان سريانها بانتظام، مؤكدًا أنه يتم بشكل دوري إجراء الصيانات اللازمة للمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعبد الوهاب خليل وشحاته أبو زيد أعضاء مجلس النواب، واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وهشام عطية زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية منطقة الجيزة، وعز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.