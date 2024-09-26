طلب العلم.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.



ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة غدا، الدكتور الدكتور عبدالفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية"، ويتلو القرآن الشيخ طه النعماني.



وقال الدكتور عبدالفتاح العواري، خطيب الجمعة بالجامع الأزهر غدا، إن موضوع الخطبة يدور حول"طلب العلم وفضيلة التعلم"، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالمدارس والجامعات المصرية.



كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو ": يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.



ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.



وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.