وزارة الصناعة تصدر تعميما حول "منصة مصر الصناعية الرقمية" وإجراءات طرح الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

أصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا إعلامياً أكدت من خلاله أن المنصة الإلكترونية للوزارة والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2024 تحت عنوان "منصة مصر الصناعية الرقمية " www.madein.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المنصة الإلكترونية هي المنصة الرسمية لوزارة الصناعة المصرية والتى يتم من خلالها طرح أراضى المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

وتهيب وزارة الصناعة بالمستثمرين التعامل فقط مع منصة مصر الصناعية الرقمية بهذا الشأن وعدم التعامل مع أي منصات أخرى.