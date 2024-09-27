الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى درجات الحرارة والظواهر الجوية على كافة المحافظات.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه مع بداية فصل الخريف نشهد تراجع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والعظمى بالقاهرة حاليا 32 درجة، وذلك بسبب الكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض درجات الحرارة ما زال الإحساس مستمر بدرجات الحرارة وذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وكلما اتجهنا جنوبا ارتفعت درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة تسجل 39 درجة.

وأوضحت منار غانم، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في نسب الرطوبة، ومع بداية أكتوبر سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة، لذا يجب على طلاب المدارس والجامعات ارتداء ملابس ثقيلة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا للإصابة بنزلات البرد.