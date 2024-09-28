شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السبت، مع محمد حسن وزير خارجية ماليزيا، علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد وزير الخارجية بالحراك الايجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر في أكتوبر 2023.

وأعرب عن التطلع لأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدًا من التقارب والتعاون البناء، وعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية بين البلدين في أقرب فرصة.

أكد علي الدكتور عبد العاطي أهمية دفع الآليات الخاصة بتواصل رجال الأعمال في البلدين وبما يسهم في زيادة التبادل التجاري، وحث الشركات الماليزية علي الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار التي يتيحها السوق المصري.

تطرق وزير الخارجية إلي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها. كما وجه د. عبد العاطي الشكر لماليزيا على حرصها على حشد الموارد والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.