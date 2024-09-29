بـ5 خطوات .. كيفية استخراج وثيقة الزواج أون لاين "إنفوجراف"

ويقدم ”الخليج 365” للقراء 5 خطوات للحصول على "وثيقة الزواج" عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مبنى الأحوال المدنية، واستلامها "ديليفرى" فى المنزل.

يستطيع المواطن استخراج عدد كبير من الوثائق أون لاين أبرزها شهادة الزواج، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع