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بـ5 خطوات .. كيفية استخراج وثيقة الزواج أون لاين "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 29 سبتمبر 2024 08:30 ص

يستطيع المواطن استخراج عدد كبير من الوثائق أون لاين أبرزها شهادة الزواج، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء 5 خطوات للحصول على "وثيقة الزواج" عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مبنى الأحوال المدنية، واستلامها "ديليفرى" فى المنزل.

1.   ادخل على الموقع الرسمى لقطاع مصلحة الأحوال المدنية www.cso.gov.eg.

2.   ادخل على سلة الطلبات.

3.   ادخل على قسم "بيانات الطلبات".

4.   ادخل بياناتك.

5.   اختار نظام الدفع.

خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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