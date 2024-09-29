شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: مستمرون فى التحديث لمواكبة القفزات السريعة لدولتنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، أن خريجو كلية الشرطة رجال أشداء عزمهم عزم الأبطال وطالما كانت أكاديمية الشرطة شرف عظيم فقدموا إليها حاملين رسالة الأمن بكل فخر وشرف، مضيفا: "من عظيم الاحتفال اليوم تشريف الرئيس السيسي لحدث طال انتظاره حيث نشهد تتويج لجهود مضنية كان نتيجة رجال تحصينا للوطن، داعيا الله استمرار مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم.

وأضاف اللواء هاني أبو المكارم خلال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أن ما نشهده اليوم من تخريج دفعة جديدة هو ثمار جهد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات السريعة للدولة المصرية ومعنا كوكبة جديدة من صفوة شباب مصر، حيث يتم تخريج 1193 بنسبة نجاح 99.9%.

ووجه رئيس أكاديمية الشرطة رسالة للخريجين قائلا: "أبنائي الخريجين اقف بينكم اليوم حاملا مشاعر يملئها الفخر والعزة وفرحة تخرجكم يوم تترسخ فيه القيم ويتجدد فيه تواصل الأجيال وأوصيكم تكونوا للوطن درعا وللعدل سندا وللضعفاء عونا واجعلوا مصر أمانة في اعناقكم وسطروا مسيرة عطرة للحفاظ على الوطن والامن الأمان".