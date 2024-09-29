شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حركة تكليف الصيادلة دفعة 2022.. وبدء تسجيل البيانات 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 01:45 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة 2022 الدور الأول والثانى ويناير وفبراير 2022، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام في ضوء قواعد التوزيع والتي تتضمن (الاحتياجات - المجموع - النطاق الجغرافي - الرغبات).

وأكدت الإدارة العامة للشئون الصيدلية من خلال إدارة تكليف الصيادلة أنه على الخريجين التقدم عن طريق الإنترنت من خلال الرابط التالي.

ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة لإجراء ما يلى:

أولًا: مراجعة واستكمال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من 2024/10/14 وحتى 2024/11/4

ثانيًا: استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من 2024/11/25 وحتى 2024/12/16

وأشارت إلى أن الخريج يرجع إلى الإدارة العامة للشئون الصيدلية حال وجود شكاوى أو تعديل بالبيانات الأساسية للخريج أو إرسال أي استفسارات عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة تكليف الصيادلة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يعتبر الخريج مسئول مسئولية كاملة عن صحة البيانات الأساسية التي يتم تسجيلها خلال الفترة المقررة لمراجعة واستكمال البيانات الأساسية ويتحمل المسئولية القانونية كاملة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم الالتزام بالرغبات المعلنة ولن يتم إضافة أو حذف رغبات خلال مرحلة استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من 2024/11/25 وحتى 2024/12/16.