شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات يتابع التجهيزات النهائية لتنفيذ تجربة الطوارئ بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بجولة تفقدية لموقع إجراء سيناريو تجربة الطواريء متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، والمخطط تنفيذها الثلاثاء القادم 8 أكتوبر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والإدارات بشركة ميناء القاهرة الجوي والجهات العاملة بمطار القاهرة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى المصرى على اتباع قواعد وإجراءات التشغيل المنظمة للحركة الجوية بالمطارات المصرية، والصادرة من الجهات المصرية والدولية، ومن بينها إجراء تجارب الطواريء اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل -

وقام رئيس الشركة القابضة للمطارات بعقد اجتماع مع فريق خطة تجربة الطوارئ واستعراض جاهزية المعدات والوسائل المشاركة في تنفيذ التجربة، لضمان خروج التجربة في افضل صورة ممكنة، وتحقيق الغرض المطلوب وهو الوقوف على جاهزية مطار القاهرة الدولي للتعامل مع أي أحداث طارئة حفاظا على الأرواح والممتلكات وتطبيق آليات الأمن والسلامة الجوية.



