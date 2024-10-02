شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فنى بموقع الأعلى للجامعات تزامنا مع إعلان نتيجة اختبارات المعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض موقع المجلس الأعلى للجامعات لعطل فنى تسبب فى صعوبة الدخول على الموقع، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة اختبارات طلاب المعادلات الفنية على الموقع، مما تسبب فى حالة استياء لدى الطلاب بسبب صعوبة التعرف على النتيجة.

كانت أمانة المجلس الأعلى للجامعات أعلنت عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" للقبول بكليات الزراعة بـ الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.