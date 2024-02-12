شكرا لقرائتكم خبر عن جيش لبنان: القبض على 786 شخصا من عدة جنسيات لتورطهم بجرائم الشهر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 786 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر يناير الماضي لتورطهم في جرائم وجنح متعددة منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات.



جاء ذلك في بيان للجيش اليوم الإثنين حول نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحداه في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر يناير الماضي.



وأوضح الجيش اللبناني أن الجرائم والجنح للمضبوطين تضمنت التجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، بالإضافة إلى إحباط عدد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.



وشملت المضبوطات 71 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و14 قنبلة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من السيارات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.