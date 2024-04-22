شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 540 طفلًا.. الاحتلال يعتقل 8425 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8425 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن تلك الإحصائية تأتي منذ السابع من أكتوبر الماضي. جرائم الاحتلال الإسرائيلي وذكرت أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 540 طفلًا و280 امرأة، و66 صحفيا.



ولفتت إلى تعرض الأسرى الذين جرى اعتقالهم لعمليات تعذيب جسدي ونفسي.

وبينت أن الاحتلال يواصل التكتم على من اعتقلهم خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 199 على التوالي.

