شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يصل السعودية فى جولة شرق أوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، إلى السعودية، فى مستهل جولة جديدة فى الشرق الأوسط تشمل الأردن وإسرائيل.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت، السبت، أن بلينكن يلتقي في السعودية الشركاء الإقليميين، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وهذه هي الجولة السابعة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة منذ بدء الحرب على غزة فى 7 أكتوبر الماضي.