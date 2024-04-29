الارشيف / اخبار الخليج

‏أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطينى باسم الخندقجى بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أبو الغيط يهنئ الأديب الفلسطينى باسم الخندقجى بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأديب الفلسطيني "‎باسم خندقجي"، بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية " البوكر".

وقال الأمين العام في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع إكس :"أهنئ الأديب الفلسطيني ‎باسم خندقجي، المناضل والسجين في سجون ‎الاحتلال الإسرائيلي، على فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر).

و أضاف: "لقد أثبت أن الضحية أقوى وأبقى من جلاده...وأن الفن والجمال والتطلع إلى الحرية ستنتصر مهما طال الأمد". 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements