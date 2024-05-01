شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح يوم الثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات متواصلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. دمار هائل وفي سياق متصل، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وقد تسبب القصف بدمار هائل في البنية التحتية والمرافق العامة.