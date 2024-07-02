شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الدمام والأحساء الأعلى حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاءت الدمام على رأس أعلى الأماكن تسجيلًا لدرجات الحرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسبما جاء في المركز الوطني للأرصاد على تطبيق إكس، فقد سجلت الدمام 48 درجة مئوية.

وجاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة 47 درجة مئوية، ثم القيصومة ومنى ووادي الدواسر بـ45 درجة مئوية. رياح مثيرة للأتربة وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما نبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.