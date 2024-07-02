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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأمين السياميين البوركينيين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأمان السياميان البوركينيان بنتي راسماتا سوادوغو برفقة والدتهما، قادمين من جمهورية بوركينا فاسو عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية.
ونُقل التوأمان فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافةوقدمت والدة التوأم شكرها الجزيل إلى المملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدية ثقتها بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا إلى ما يتمتع به من خبرة طبية مميزة.
وسألت المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.
ونُقل التوأمان فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
مبادرة إنسانية نبيلةورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به المملكة من إمكانيات طبية متفوقة، وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة في العالم.
حفاوة الاستقبال وكرم الضيافةوقدمت والدة التوأم شكرها الجزيل إلى المملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدية ثقتها بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا إلى ما يتمتع به من خبرة طبية مميزة.
وسألت المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.