شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون طالب دون دراسة.. الاحتلال يفجر مباني جامعة الأزهر في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مباني جامعة الأزهر الواقعة في منطقة المغرافة جنوب مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال التي حاصرت جامعة الأزهر في منطقة المغراقة، فجرت مباني كليات الطب والهندسة والزراعة، والمباني الإدارية، وسبق تدمير فرع المغراقة تدمير فرع الجامعة في قلب مدينة غزة.وتعد جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في قطاع غزة، وسبق أن دمرت قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على القطاع، جامعات، فلسطين، الإسلامية، والقدس، والأقصى.بات نحو ربع مليون طالب جامعي بدون دراسة، يضاف إلى ذلك تدمير الاحتلال نحو 400 مدرسة، كان يدرس فيها نحو 650 ألف طالب وطالبة، وهذا يعني كما تؤكد وزارة التعليم الفلسطينية تدميرًا شاملًا لكل المنظومة التعليمية في غزة.