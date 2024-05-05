الخليج اليوم .. القضاء المغربي يصدر أحكاما في قضية الخليجيين المتورطين في وفاة فتاة قاصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر القضاء المغربي أحكاما في قضية الخليجيين المتابعين في ملف وفاة فتاة قاصر وسط منزل راقي بعد ليلة ماجنة أين لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة مراكش أصدرت أحكامها في قضية الخليجيين، حيث قضت بـ"7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية".

كما أدانت المحكمة ذاتها "متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما".

وكانت النيابة بالمحكمة الابتدائية قد قررت "متابعة الخليجيين المتابعين في القضية في حالة اعتقال وسبعة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية مصرع فتاة قاصر في ليلة ماجنة بضواحي مراكش". كما تقرر "متابعة ثلاث فتيات مغربيات في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية".

ووجهت للمتهمين تهم "التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة واستهلاك المخدرات".

هذا واستمعت مصالح الدرك الملكي إلى "9 خليجيين من جنسية كويتية، يوم الثلاثاء 16 أبريل الماضي لكشف ملابسات وفاة الفتاة القاصر التي كانت برفقتهم". فيما أوضحت التحقيقات أن "الفتاة الضحية لقيت مصرعها غرقا داخل مسبح المنزل، بعد ليلة ماجنة رفقة الخليجيين الثمانية حين كانوا يتناولون مشروبات كحولية ومواد مخدرة".

المصدر: وسائل إعلام مغربية