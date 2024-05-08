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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة ليتخطى 34 ألفًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة ليتخطى 34 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 215 على التوالي، إلى 34844 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78404 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 55 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 200 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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