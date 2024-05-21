شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: مخرجات "قمة البحرين" وضعت خريطة طريق لنصرة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، أن مخرجات القمة العربية الـ33 التى استضافتها مملكة البحرين وضعت خريطة طريق لنصرة القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلى وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، منذ ثمانية أشهر، وخاصة الدعوة لعقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لمندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وشدد العسومي على أن القضية الفلسطينية حاضرة دائمًا في كل تحركات البرلمان العربي على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وأمام كافة المحافل الإقليمية والبرلمانية، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد العكلوك بنجاح القمة العربية ومخرجاتها التي استضافتها مملكة البحرين، مثمنًا الاهتمام الكبير من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لإنجاح هذه القمة التي وضعت القضية الفلسطينية ونصرتها على سلم الأولويات وخصوصا ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، إلى جانب مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ أواصره وتعزيز وحدة الصف العربي.

وأشاد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، بالدور الحيوي الذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة العسومي، ومواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.