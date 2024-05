شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة مستمرة.. الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.وأكد أبو الغيط، في بيان للجامعة العربية اليوم، أن التحركات العالمية، بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام لقادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم تؤدِ - حتى الآن - إلى ردع الإجرام الإسرائيلي، أو وقف المذبحة المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وحذر الأمين العام من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يُهدد بانفجار كامل، خاصةً في ضوء الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ شهور، التي كان من نتيجتها سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى.استشهد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر مساء أمس الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.