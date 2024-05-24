شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة بريكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور قمة "بريكس" هذا العام، التى ستعقد فى مدينة قازان، أكتوبر المقبل.

وأفاد مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، بأن بوتين دعا ملك البحرين، بصفته رئيسًا للقمة العربية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفى وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، فى العاصمة الروسية موسكو، إذ بحث الجانبان عددًا من القضايا.

وكشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين، عن اتجاهات جيدة فى تطوير التعاون التجارى بين البلدين.

وناقش الزعيمان حالة وآفاق التعاون الثنائى فى المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.