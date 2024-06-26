السعودية | حرس الحدود يقيم مسيرة بحرية احتفاءً باليوم العالمي للبحارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، مسيرة بحرية، احتفاءً باليوم العالمي للبحارة 2024، الذي يوافق الـ (25) من شهر يونيو من كل عام، وأقرته المنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان وعسير وتبوك، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع البحري.

واستعرض حرس الحدود، السفن والحوامات متعددة المهام والأحجام في المسيرة البحرية، وعروض اللوح الطائر (الفلاي بورد)، وإقامة معرض يحاكي دور البحارة الرئيس والمحوري في صناعة النقل البحري العالمي.

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