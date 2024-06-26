شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير منطقة حائل يستقبل عدداً من رجال الأعمال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_حائل
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية والسياحية في المنطقة.
ودعا سموه رجال الأعمال لتقديم المبادرات والأفكار والمشاريع النوعية والرائدة التي تسهم في النشاط التنموي والسياحي الذي تشهده المنطقة في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، عدداً من رجال الأعمال الذين استعرضوا لسموه عدداً من الأفكار والمشاريع المستقبلية والتوجه العام لاستثمار الميز النسبية في التكوينات الصخرية والصحراوية ومدى توافقها مع الخطط الاستراتيجية للتنمية السياحية في منطقة حائل ومحافظاتها .
ورحب أمير حائل بكافة المبادرات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، مؤكداً سموه أن حائل بيئة استثمارية جاذبة وأن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة تفتح ذراعيها مرحبة بالمستثمرين من أبناء المنطقة ومن خارجها .
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