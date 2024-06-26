أمير منطقة حائل يستقبل عدداً من رجال الأعمال ‏

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_حائل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية والسياحية في المنطقة. ‏

ودعا سموه رجال الأعمال لتقديم المبادرات والأفكار والمشاريع النوعية ‏والرائدة التي تسهم في النشاط التنموي والسياحي الذي تشهده المنطقة في ‏ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – . ‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم ، عدداً من رجال الأعمال الذين استعرضوا لسموه عدداً من الأفكار والمشاريع ‏المستقبلية والتوجه العام لاستثمار الميز النسبية في التكوينات الصخرية ‏والصحراوية ومدى توافقها مع الخطط الاستراتيجية للتنمية السياحية في ‏منطقة حائل ومحافظاتها .‏

ورحب أمير حائل بكافة المبادرات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، ‏مؤكداً سموه أن حائل بيئة استثمارية جاذبة وأن كافة الجهات الحكومية ‏ذات العلاقة بالمنطقة تفتح ذراعيها مرحبة بالمستثمرين من أبناء المنطقة ‏ومن خارجها .‏

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