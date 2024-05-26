شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الساعات الاولى من اليوم الأحد، تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة التونسية.

وقالت الرئاسة في بيان على موقع "إكس"، إن سعيد عين خالد النوري في منصب وزير الداخلية خلفا لكمال الفقي.

كما عين الرئيس التونسي كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي، وفقا للبيان.

وبحسب البيان قام الوزيران بأداء اليمين أمام الرئيس.