شكرا لقرائتكم خبر عن موزمبيق: هدم المباني الفلسطينية يقوض جهود السلام وتنفيذ حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ممثل موزمبيق فى جلسة بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، بقرار المجلس 2334، معربا عن أسفه لأن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط يتناقض مع جميع ما ورد في القرار.

وأعرب كذلك عن قلقه من أنه - بالإضافة إلى الوضع الكارثي في ​​غزة - لا تزال هناك مستوطنات غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إن "استمرار هدم المباني الفلسطينية يترك العديد من الأشخاص دون حماية، مع ما يترتب على ذلك من آثار تقوض الجهود المبذولة من أجل السلام في المنطقة وتنفيذ حل الدولتين".

وشدد على أن "التوترات وأعمال العنف المتكررة في قطاع غزة يجب أن تنتهي"، محذرا من أن الصراع الذي طال أمده يهدد بالتوسع إلى بلدان أخرى في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بين اللاجئين والنازحين.

ودعا إلى التهدئة الفورية للصراع وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بقرارات المجلس بما في ذلك القرارات 2712 (2023) و2720 (2023) و2728 (2024).