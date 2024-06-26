أوروبا 2024: مدرّب سلوفينيا يشيد بـ"قبلة القدر" في التأهل التاريخي لثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - كولونيا: قال مدرب سلوفينيا ماتياج كيك إن الحظ كان إلى جانب منتخب بلاده وساهم في تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، بتعادله السلبي مع إنكلترا في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.

لم يخسر رجال كيك حتى الآن في تسع مباريات وتأهلوا الى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بعد تعادلهم في جميع مبارياتهم في المجموعة الثالثة (مع الدنمارك وصربيا).

وفشلت سلوفينيا في انهاء دور المجموعات في الوصافة بسبب اللعب النظيف حيث تفوّقت عليها الدنمارك.

وقال كيك: "لم أتوقع أن نتأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية. لكننا أظهرنا من خلال أدائنا أننا نستحق أن نكون هنا ونتأهل أمام أحد المرشحين للبطولات".

وتعرّضت إنكلترا لصيحات الاستهجان في كولونيا رغم تصدرها المجموعة بعد أن صنعت القليل من الفرص التي كان أبرزها في الوقت بدل الضائع اثر تسديدة للبديل مهاجم تشلسي كول بالمر تصدى لها حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.

وكانت شباك سلوفينيا تلقت هدفاً قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ضد صربيا (1 1)، وكان كيك ممتناً لتجنب المصير نفسه.

وقال "كانت الدقيقة 90 عندما حصل المنتخب الإنكليزي على فرصة كبيرة، لكن يان لم يقم بالكثير من العمل".

واضاف "كانت هذه قبلة القدر وكنا محظوظين. الحظ الذي افتقرنا إليه أمام صربيا كان اليوم معنا".