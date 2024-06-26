شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بعد استقرار ملحوظ حيث سجل الذهب مستويات 3160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر في المقابل تواصل الأوقية العالمية خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3610 جنيهات. عيار 21 يسجل 3160 جنيها. عيار 18 يسجل 2710 جنيهات. الجنيه الذهب 25280 جنيها. الذهب العالمي

وسع الذهب العالمي من خسائره لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى استقرار مستويات الدولار بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس.

افتتح الذهب تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2319 دولار للأونصة لينخفض مسجلاً أدنى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2309 دولار للأونصة ليتداول سعر الذهب حالياً عند المستوى 2317 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع لم تصدر بعد وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وقد تساهم هذه البيانات في تغيير مستويات أسعار الذهب بشكل مباشر، وفق تحليل جولد بيليون.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على مستويات الذهب خلال تداولات اليوم.