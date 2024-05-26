الخليج اليوم .. إصابة 12 مسافرا برحلة للخطوط القطرية إلى دبلن بسبب المطبات الهوائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مطار دبلن يوم الأحد إصابة 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا خلال موجة من المطبات الجوية، وأن الطائرة هبطت بسلام.

وقال المطار في بيان إن الرحلة "كيو.آر017"، وهي بطائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن كما كان مقررا.

وأضاف البيان أنه "عند هبوط الطائرة، استقبلت خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ في المطار 6 ركاب مصابين و6 من أفراد الطاقم أيضا بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات هوائية أثناء تحليقها فوق تركيا".