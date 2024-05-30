شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لضرورة إيجاد أفق لسلام عادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أن الحرب فى قطاع غزة تسببت فى أوضاع إنسانية صعبة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد أفق لسلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط.

وقال بن زايد، في كلمته أمام المنتدى العربى الصينى، اليوم الخميس إن "هذا الاجتماع يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، ونحن نؤمن بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدول المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية لطموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة".

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات متصاعدة نتيجة لاستمرار الحرب في قطاع غزة، ما تسبب في أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، كما أنه يزيد من أهمية العمل العربي والصيني المشترك بجانب الجهود الدولية من أجل الوقوف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للسكان وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة قائم على حل الدولتين، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين الصين والدول العربية وتأكيد الحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون العربي الصيني نحو آفاق أرحب.

وأشار رئيس دولة الإمارات إلى حرص بلاده على التعاون مع أشقائها من الدول العربية لدعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي الصيني بما يخدم تطلعات الجانبين.