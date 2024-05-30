شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على شمال غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت تسعة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلهم في مدينة بيت حانون التي تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي حصارها، وسط قصف مدفعي متواصل على المنازل السكنية.

وفي جباليا شمال القطاع، انسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي من عمق مخيم جباليا بعد ثلاثة أسابيع من الاجتياح البري، وتمركز دبابات الاحتلال على الأطراف الشرقية للمخيم، الذي حولته دبابات وجرافات الاحتلال لكومة من الركام بعد هدم معظم منازله.

