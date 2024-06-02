الخليج اليوم .. آخر تطورات اختفاء مواطن سعودي في مصر (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال هاني شطا، شقيق المواطن السعودي المختفي في مصر، إنه يتواجد حاليا في القاهرة لقيادة جهود الأسرة بحثا عن شقيقه هتان شطا الذي مضى على اختفائه ما يقارب نحو 40 يوما.

وأكد هاني شطا، خلال مقابلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن فترة الأسبوع بين يومي 14 و22 أبريل، "تمثل لغزا حيث لا تعلم الأسرة ماذا حدث خلال هذا الوقت".

وأضاف: "منذ يوم 22 أبريل الماضي، فقدنا الاتصال مع أخي هتان، وقبل سفره إلى القاهرة كان يقضي إجازة عيد الفطر مع الأسرة في جدة، ثم سافر يوم 14 أبريل إلى القاهرة، ولكن من يوم 14 أبريل إلى يوم 22 أبريل سبحان الله.. لا نعلم ماذا حدث خلال هذا الوقت! وما أدى إلى اختفائه من يوم 22 أبريل حتى الآن أي ما يقارب حوالي الأربعين يوما".

وتابع هاني، أن آخر اتصال مع شقيقه هتان كان يوم 20 أبريل، وكان اتصالا طبيعيا حيث اطمأن على أحوال الأسرة، وكان ينسق للعودة من القاهرة لحضور حفل تخرج ابنته من الثانوية العامة.

وأردف: "هتان كان بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل، وكان يتنقل بين القاهرة والمملكة لأنه كان ملتحقا ببعض الدورات كمدرب إرشادي، والأمر الآخر أنه كان يريد البدء في العمل بمجال التمثيل، وبدأ في الالتحاق بدورات في التمثيل والفن، وبدأ تجربة أولية لإنتاج أغنية لأحد المطربين في مصر، وهذه كانت أسباب تردده بين المملكة ومصر".

وتحدث هاني عن الصور التي ظهرت على مواقع التواصل، وقال: "الصور التقطتها كاميرات المراقبة خلال جهود رجال الأمن في مصر لتتبع مسارات هتان، وكان عندنا شك إن كان هذا أخي أم لا، لكن حقيقة الشبه كبير، وربما كان الحديث عن استقلاله لأحد السيارات من موقف السيارات، يبشر بخير، خاصة في حال القدرة على تتبع السيارة، يمكن أن نعرف المسار الذي تحرك فيه وإلى أين وصل، وإن شاء الله يسهم هذا في جهود السلطات المصرية في سبيل العثور عليه".

وعن البيان الذي صدر عن مصدر أمني وأشار إلى أن هتان ربما أصيب بمرض نفسي، وغادر شقته بالقاهرة تاركا كل متعلقاته الشخصية بها قال هاني: "بشكل مباشر نحن لا نعلم ما حدث مع هتان منذ يوم 14 أبريل حتى 22 أبريل، وربما يكون مر بصدمة معينة أو تعرض لحادث أثر عليه نفسيا، ولكن قبل هذا اليوم (14 أبريل)، كانت الأمور طبيعية جدا، ويواصل نشاطه العملي والتعليمي، ولا نستطيع أن نؤكد إن كان ما حدث بين 14 و22 أبريل قد أدى إلى اختفائه".

وذكر هاني: "تواصل السلطات المصرية جهود البحث بالتنسيق مع السفارة السعودية، وكلاهما لم يقصر، ونحن كأسرة وكجهود ذاتية توجهنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لأن القاهرة مدينة كبيرة بها أكثر من 21 مليون نسمة، والعثور على شخص تائه فيها صعب، واستخدمنا وسائل التواصل بغرض التوجه إلى أكبر شريحة من سكان هذه المدينة، ويمكن أن يساعدوا بالنظر حولهم وربما يساهمون في العثور عليه، والآن نتلقى من مستخدمي منصات التواصل إفادات عن أماكن ربما يكون قد شوهد بها، ونقوم بالتوجه لهذه الأماكن، وأيضا نتتبع المسارات المحتملة لحركة أخي كما تفيدنا بها سلطات البحث المصرية".

وأضاف "سكان القاهرة ما قصروا، فقد حدث تجاوب كبير، وعدد كبير من الناس تطوع بالبحث في أماكن عملهم وأماكن سكنهم في المناطق المحتمل توجهه إليها".

وثمن هاني، جهود السلطات المصرية والسفارة السعودية مؤكدا أن "الهدف الآن هو العثور على شقيقه".

وعن تواجده بالقاهرة وجهوده في البحث، قال هاني: "قضيت شهرا في مدينة القاهرة منذ حدث الاختفاء، وترددت على أماكن كثيرة، وفي جميع الأوقات بهدف البحث عن هتان، وأنا والله لم أجد في كل مكان إلا إخوانا، ومن بينهم سكان مدينة نصر، الذين وقفوا معنا بأكثر مما يجب، بكرمهم وفضلهم ودعمهم لنا، بنشر الموضوع والحصول على أي معلومة، فجزاهم الله خير، وإن شاء الله يعود أخي ويقضي عيد الأضحى معنا".

وفي وقت سابق، ردت السفارة السعودية بالقاهرة على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية، في حين تكثف السلطات الأمنية المصرية بحثها عن المواطن السعودي المفقود هتان شطا (40 عاما) الذي مضى على اختفائه نحو 40 يوما.

وكانت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه قد ناشدوا السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدين تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.

المصدر: "سبق"+ موقع برنامج "الحكاية" على يوتيوب