الخليج اليوم .. المعهد الأوربي للسلام يصدر خبرا صحفيا عن لقاءات الجنوبيين بالأردن 

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد المعهد الاوروبي للسلام جولة تمهيدية للحوار بين العديد من القوى السياسية في جنوب اليمن في الفترة من 1-3 يونيو 2024 في البحر الميت في المملكة الاردنية الهاشمية، ولقد شارك في الحوار ممثلين عن الجهات التالية:

(1) المجلس الاعلى للحراك الثوري.

(2) الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار.

(3) حركة النهضة للتغيير السلمي

(4) مؤتمر حضرموت الجامع.

(5) الائتلاف الوطني الجنوبي.

(6) التحالف الموحد لأبناء شبوة.

(7) مجلس حضرموت الوطني.

(8) مجلس شبوة الوطني العام.

(9) جنوبيات من اجل السلام.

اتفق المشاركون على الاسس والمبادئ المنظمة للحوار وقاموا باستعراض الوضع السياسي في الجنوب وفي اليمن بشكل عام، وناقشوا العلاقة بين المحافظات ومختلف مؤسسات الدولة، وسبل اعادة بناء المؤسسات في اليمن والتمثيل السياسي لمكونات الجنوب بما في ذلك التمكين في مؤسسات الدولة، كما ناقش الحوار بعض المقترحات حول إشراك قوى سياسة اخرى في اعماله، والموضوعات التي سيتم مناقشتها في دورات الحوار القادمة.

اتفق المشاركون على ضرورة حل كافة الخلافات في الجنوب من خلال التفاوض والحوار ونبذ العنف، مع ضرورة احترام كافة الحقوق والحريات المكفولة وفقاً للمواثيق الدولية.

عقد لقاء للمشاركين على هامش الحوار مع سفراء الاتحاد الاوروبي والمانيا وهولندا وبريطانيا لدى اليمن وكذلك لقاء مع نائب ممثل الامم المتحدة في اليمن من اجل تبادل الآراء حول تطورات الاوضاع في الجنوب وفي اليمن بشكل عام.

وجه المشاركون كل الشكر والتقدير لإدارة المعهد الأوروبي للسلام على حسن إدارة وتيسير هذا الحوار الذي افضى إلى تقارب وجهات نظر المتحاورين.