شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. تفاصيل اجتماع مراجعة ميثاق منظومة العمل العربي والان نبدء بالتفاصيل

منظومة العمل العربي

الدمام - شريف احمد - عقدت الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع السادس عشر لفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، برئاسة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.ويأتي الاجتماع الذي عُقد على مستوى المندوبين الدائمين تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في البحرين لاستكمال دراسة تطوير وتحديث جامعة الدول العربية.وتضم الفرق الأربعة المعنية بتطوير جامعة الدول العربية، فريق عمل معني بعملية التطوير سواءً مراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري، وتضم فريقاً ثانياً معنياً بتطوير الشق الاقتصادي والاجتماعي، وفريقاً ثالثاً معنياً بالبعد الشعبي، وفريقاً رابعاً معنياً بتحديث آليات العمل العربي المشترك.وسترفع الفرق تقارير بنتائج أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة 162.