شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل عشرات حالات سوء تغذية بين الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل



من جانبها حذرت مؤسسات حقوقية، من خطورة انتشار المجاعة بين سكان قطاع غزة، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة.

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن استقباله أكثر من 50 طفلاً خلال اليومين الماضيين، يعانون من سوء التغذية والجفاف، بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على شمال القطاع، ومنعه تدفق المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.من جانبها حذرت مؤسسات حقوقية، من خطورة انتشار المجاعة بين سكان قطاع غزة، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة.



الاحتلال يواصل الاعتداءات



توغلت عشرات الآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في شمال مدينة رفح، على وقع قصف مدفعي وجوي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال سيطرت على منطقة مصبح وخربة العدس الواقعة شمال مدينة رفح.

